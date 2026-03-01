Il reduce | da Spazio Cultura la presentazione del libro di Federico Anselmini
Venerdì 6 marzo alle 17:30 si svolge a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo un evento dedicato alla presentazione del libro “Il reduce” scritto da Federico Anselmini. Durante l’incontro l’autore discuterà del suo ultimo lavoro, pubblicato da Spazio Cultura Edizioni, che affronta temi come salute mentale, memoria, ripartenze e dimensione spirituale della cura. L’appuntamento è aperto al pubblico.
