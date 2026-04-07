L’intelligenza artificiale entra nel laboratorio | la scienza cambia autore

L’intelligenza artificiale sta entrando nei laboratori di ricerca, modificando il modo in cui si svolgono le attività scientifiche. Ora non si limita a funzioni di supporto, ma partecipa attivamente alla produzione di conoscenza. Questa trasformazione riguarda il metodo di lavoro, le responsabilità degli scienziati e le modalità di interpretazione dei risultati, portando a un mutamento nel ruolo tradizionale degli autori nel processo scientifico.

Dalla funzione strumentale alla co-produzione del sapere: l’AI ridefinisce metodo, responsabilità e governance della ricerca di Giovanni Di Trapani Keyword: Intelligenza artificiale; ricerca scientifica; governance dei dati; epistemologia; AI Act Abstract Nel dibattito scientifico internazionale si sta consolidando una consapevolezza nuova: l’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento a supporto della ricerca, ma un agente capace di incidere sui suoi presupposti epistemologici. Sistemi avanzati contribuiscono oggi alla formulazione di ipotesi, all’interpretazione dei dati e alla costruzione di modelli teorici. Questo passaggio impone una riflessione sul concetto di autorialità, sulla trasparenza dei processi conoscitivi e sul ruolo delle istituzioni nella regolazione della produzione scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Intelligenza artificiale tra scienza e coscienza

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