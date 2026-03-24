Scienza così i deepfake radiologici ingannano medici e Intelligenza artificiale

Da ildenaro.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono state sviluppate immagini radiologiche create con intelligenza artificiale che risultano così realistiche da ingannare sia i radiologi che i sistemi di intelligenza artificiale. Questi deepfake radiologici rappresentano un nuovo rischio nel settore sanitario, poiché possono portare a diagnosi errate e problemi di sicurezza. La tecnologia avanzata permette di generare immagini che sembrano autentiche, complicando la distinzione tra dati reali e manipolati.

Le immagini radiologiche  generate dall’intelligenza artificiale  sono ormai così realistiche da ingannare  sia i radiologi sia gli stessi sistemi di IA,  aprendo nuovi rischi clinici e di sicurezza. Lo ha spiegato in uno studio,  Mickael Tordjman  della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, pubblicato sulla  rivista Radiology della Radiological Society of North America. La ricerca dimostra che i cosiddetti deepfake,  immagini mediche artificiali  create con modelli di intelligenza artificiale, possono risultare indistinguibili da radiografie reali anche per specialisti esperti. Il fenomeno solleva preoccupazioni rilevanti sia sul piano diagnostico sia su quello  legale e della cybersicurezza sanitaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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