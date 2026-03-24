Scienza così i deepfake radiologici ingannano medici e Intelligenza artificiale

Recentemente sono state sviluppate immagini radiologiche create con intelligenza artificiale che risultano così realistiche da ingannare sia i radiologi che i sistemi di intelligenza artificiale. Questi deepfake radiologici rappresentano un nuovo rischio nel settore sanitario, poiché possono portare a diagnosi errate e problemi di sicurezza. La tecnologia avanzata permette di generare immagini che sembrano autentiche, complicando la distinzione tra dati reali e manipolati.

Le immagini radiologiche generate dall’intelligenza artificiale sono ormai così realistiche da ingannare sia i radiologi sia gli stessi sistemi di IA, aprendo nuovi rischi clinici e di sicurezza. Lo ha spiegato in uno studio, Mickael Tordjman della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, pubblicato sulla rivista Radiology della Radiological Society of North America. La ricerca dimostra che i cosiddetti deepfake, immagini mediche artificiali create con modelli di intelligenza artificiale, possono risultare indistinguibili da radiografie reali anche per specialisti esperti. Il fenomeno solleva preoccupazioni rilevanti sia sul piano diagnostico sia su quello legale e della cybersicurezza sanitaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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