A ChorusLife arriva Bolle – Sparkling Wine Experience | due giorni tra oltre 60 etichette produttori e degustazioni

Il 9 e 10 maggio, nell’area dello smart district, si svolge “Bolle – Sparkling Wine Experience”, un evento organizzato da ChorusLife dedicato alle bollicine. Durante le due giornate, i visitatori potranno esplorare un percorso di degustazione con oltre 60 etichette provenienti da produttori italiani e internazionali. Sono previste anche degustazioni guidate e incontri con i produttori di vino spumante.

Il 9 e 10 maggio ChorusLife ospita “Bolle – Sparkling Wine Experience”, evento dedicato al mondo delle bollicine che porterà nel cuore dello smart district un percorso di degustazione tra alcune delle più rappresentative produzioni italiane e internazionali. Realizzata in collaborazione con Vini di Toscana, la manifestazione riunisce oltre 20 produttori e più di 60 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare stili, territori e metodi di produzione, dal Prosecco allo Champagne fino al Metodo Classico italiano. “Bolle” si rivolge ad appassionati e curiosi con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto con le cantine e la scoperta delle caratteristiche che rendono unico ogni calice.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Cortona capitale del Wine Tour. Etichette e territorio in vetrina tra degustazioni e masterclassdi Laura Lucente Il grande vino torna protagonista a e lo fa in un periodo strategico per il turismo locale.

Leggi anche: «Gin Tonic Life», a ChorusLife degustazioni e incontri con i produttori del territorio

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: A ChorusLife week-end fra bollicine, musica e divertimento.

A ChorusLife arriva Bolle – Sparkling Wine Experience: due giorni tra oltre 60 etichette, produttori e degustazioniLa manifestazione riunisce oltre 20 produttori e più di 60 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare stili, territori e metodi di produzione ... bergamonews.it

Bolle-Sparkling Wine ExperienceChorusLife diventa il cuore della produzione vinicola italiana: appuntamento dedicato al mondo delle bollicine, con circa 20 produttori da tutta Italia e un percorso tra Prosecco, Champagne e metodo ... ecodibergamo.it