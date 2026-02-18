A Cortona, il vino ha attirato l’attenzione dei visitatori lo scorso fine settimana, perché la città ha ospitato un evento dedicato alle etichette e al territorio. La manifestazione, che ha coinvolto numerosi produttori, ha offerto degustazioni e masterclass per far conoscere le caratteristiche delle bottiglie locali. La scelta di organizzare questa rassegna in un momento di grande afflusso di turisti ha dato nuovo impulso al settore enogastronomico della zona.

di Laura Lucente Il grande vino torna protagonista a e lo fa in un periodo strategico per il turismo locale. Da oggi a sabato la città ospita alcune delle tappe centrali del Molesini Vintage Release Wine Tour 2026, appuntamento ormai consolidato che richiama appassionati, operatori e visitatori stranieri contribuendo a rafforzare la destagionalizzazione dei flussi turistici, tema sempre più centrale per il territorio. Già lo scorso anno l’iniziativa aveva portato produttori e visitatori internazionali nel cuore della Valdichiana, confermando il valore dell’enoturismo anche nei mesi invernali. "Portare appassionati di vino a in questo periodo dell’anno significa dare continuità al turismo e sostenere concretamente le attività locali – spiegano Marco e Paolo Molesini – il nostro obiettivo è far conoscere grandi vini ma anche il territorio che li accoglie, creando occasioni di incontro autentiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona capitale del Wine Tour. Etichette e territorio in vetrina tra degustazioni e masterclass

Chianti e Morellino a Wine Paris con oltre 100 etichette e il 'racconto' del SangioveseA Wine Paris, il Chianti porta oltre 100 etichette, tra cui il Morellino, e il racconto del Sangiovese.

Leggi anche: A dicembre arriva "Cantine in Bottega": un tour di degustazioni tra i negozi del centro storico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.