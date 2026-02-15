Pallavolo Milani vince 3-0 con Dhelios | Calabria a secco la Milani consolida la vetta in Serie C

La Pallavolo Milani ha vinto 3-0 contro Dhelios, causando una battuta d’arresto per la squadra calabrese. La vittoria permette alla Milani di mantenere il primo posto in classifica in Serie C. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto numeroso, che ha sostenuto con entusiasmo i padroni di casa. La squadra calabrese, invece, resta ferma a secco di vittorie in questa stagione.

La Pallavolo Milani Stende l’Amaro Dhelios nella Serie C: Una Sconfitta che Interroga il Volley Calabrese. La Pallavolo Milani ha conquistato una convincente vittoria contro l’Amaro Dhelios venerdì 15 febbraio 2026, imponendosi per 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) nel match disputato al Palaeuropa di Rende. Un risultato che consolida la posizione della Milani in classifica e mette alle corde la Dhelios, chiamata ora a una reazione immediata per non compromettere le proprie ambizioni nel campionato di Serie C. Milani in Ascesa: Un Dominio Tattico e Tecnico. La partita si è aperta con una chiara impronta tattica da parte della Pallavolo Milani, capace di sfruttare al meglio le occasioni create e di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie C, Dhelios pronta a scendere in campo contro la super competitiva Pallavolo Milani Dhelios affronterà la Pallavolo Milani nel match di Serie C perché vuole restare in corsa per i playoff. Serie C, Dhelios cede il passo alla quotatissima Pallavolo Milani Dhelios perde contro Pallavolo Milani a Rende, confermando il pronostico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mondiali volley: passo falso per l'Italia, il Belgio vince 3-2L'Italia perde la sua prima partita ai Mondiali di pallavolo, sconfitta 3-2 dal Belgio a Manila, ed è un passo falso che può costare caro. Il successo contro l'Algeria di domenica scorsa, pur per 3-0, ... ansa.it Gli ultimi giallorossi a scendere in campo nel weekend saranno i ragazzi della Serie C maschile! Dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro la Pallavolo Milani, si torna in casa al PalaValentia per sfidare la Luck Tigano. Partita che si svo facebook