L' attrice classe ' 88 debutta come testimonial beauty | la sua bellezza autentica di carattere conquista Lancôme

L'attrice nata nel 1988 è stata scelta come nuova testimonial globale di Lancôme. La sua presenza nel ruolo evidenzia il focus del brand sulla bellezza autentica e caratteriale. La decisione di affidarle questa posizione si inserisce in un contesto in cui il settore della cosmetica valorizza volti reali e senza filtri. La sua immagine diventa simbolo di questo cambiamento.

In un panorama beauty spesso saturo di volti resi anonimi dai filtri, la scelta di Vanessa Kirby come nuova Global Ambassador di Lancôme è una conferma di ritorno alla bellezza autentica e di carattere. L'attrice britannica classe 1988, che ha costruito la sua credibilità su una carriera fatta di rigore e trasformazioni radicali, interpreta questa filosofia al meglio. Dalla magnetica e tormentata Principessa Margaret in The Crown alla performance viscerale in Pieces of a Woman (che le è valsa la Coppa Volpi al Festival di Venezia del 2020). Fino ai ruoli d'azione come la Vedova Bianca in Mission: Impossible e la recente interpretazione di Sue Storm nel nuovo capitolo dei Fantastici Quattro.

