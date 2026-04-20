Assist Ronaldinho gol Adriano | il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo

Venti anni dopo, alcuni tra i più noti calciatori brasiliani del passato si sono ritrovati in campo per una partita tra leggende contro il Messico. Tra i partecipanti figurano Ronaldinho, Adriano, Kakà e Maicon, che hanno condiviso il rettangolo verde in un match che ha risvegliato ricordi e emozioni tra i tifosi. Durante l'incontro, Ronaldinho ha assistito un gol di Adriano, suscitando entusiasmo tra gli spettatori.

Ronaldinho, Kakà, Adriano, Maicon e altri protagonisti del recente passato verdeoro si sono riuniti per una partita delle leggende contro il Messico che ha fatto esplodere la nostalgia dei tifosi. Nel match-show non è mancata la magia: Dinho serve un assist dei suoi e Adriano firma il gol, riportando tutti ai tempi del grande Brasile che nel 2005 vinse la Confederations Cup e nel Mondiale 2006 si fermò ai quarti contro la Francia di Zidane. (X@xsportsbrasil).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assist Ronaldinho, gol Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo Notizie correlate Maiori, torna il Carnevale dei Sogni: sfilate, videomapping e festa anni ’90A Maiori torna la 52esima edizione del Gran Carnevale, dedicata quest’anno al tema dei “Sogni”.