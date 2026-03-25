Sorpresa Juventus non vuole firmare il contratto | dopo il mondiale se ne va

La Juventus ha deciso di non firmare il nuovo contratto con l’allenatore e di non proseguire il rapporto. La scelta arriva dopo il Mondiale, e la società ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il contratto con l’attuale tecnico. La sosta per le Nazionali sarà utile per valutare le prossime mosse del club.

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