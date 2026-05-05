’80 voglia di Vespa’ dalla Riviera alle colline

Un corteo di circa cinquanta appassionati di Vespa ha attraversato le strade da località balneare alle colline, partendo dalla Riviera e raggiungendo diverse tappe lungo il percorso. Il gruppo ha attraversato i paesi di Vernazza, Beverino e Vezzano, con l’obiettivo di condividere la passione per le due ruote e vivere un’esperienza tra mare e natura. La manifestazione si è svolta senza incidenti o particolari disagi.

“80 voglia di Vespa”: corteo di una cinquantina di vespisti dal mare alle colline, passando per Vernazza, Beverino e Vezzano. Una domenica di amicizia e passione Piaggio, l’ottantesimo compleanno di un simbolo glorioso dell’Italia, grazie alla riuscita manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Vezzano sotto la Torre” con il patrocinio dei comuni di Vernazza, Beverino e Vezzano Ligure e del Parco nazionale delle Cinque Terre. Un evento che ha visto sfrecciare le Vespe a colorare la costa e l’entroterra ligure. I partecipanti si sono ritrovati a Vernazza dove sono stati salutati dal sindaco Marco Fenelli e dall’assessore Francesca Salmonese e lì hanno messo in moto i motori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’80 voglia di Vespa’ dalla Riviera alle colline Notizie correlate Con il Vespa Club dalle Mura urbane alle colline lucchesi1Oggi la città di Lucca ospita la 18ª edizione di “Dalle Mura alle Colline Lucchesi”, il tradizionale raduno organizzato dal Vespa Club locale. Leggi anche: 80 anni «Vespa»: dalla ricostruzione al «boom» economico Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 80 Voglia di Vespa: tour tra Vernazza, Beverino e Vezzano Ligure; ’80 voglia di Vespa’ dalla Riviera alle colline; Pontedera, il Vespa Club dei record: 40 anni e non sentirli; Carovana di vespisti in viaggio tra costa ed entroterra per celebrare gli ottant’anni della due ruote Piaggio. Pontedera, 80 anni di Vespa: inaugurata l'installazione urbana 'V80'Al via un ricco programma di eventi tra Museo Piaggio, Villaggio Piaggio e centro città: mostre, raduni e concerti fino al weekend. gonews.it Gli 80 anni della Vespa: i club bresciani tra tradizione e futuroDai raduni ai campionati, i gruppi bresciani raccontano la loro evoluzione e il crescente interesse per il leggendario scooter, che continua a conquistare anche le nuove generazioni ... giornaledibrescia.it "Rinunceremmo volentieri". Nino Frassica contro Bruno Vespa, la frecciatina >> https://buff.ly/BS2BAYK - facebook.com facebook 80 anni e sempre giovane (la Vespa...) 80 yasinda ama hala genç (Vespa'dan bahsediyorum...) Aprile 1946 - Aprile 2026 Nisan 1946 - Nisan 2026 #vespa #piaggio @ItalyinTurkiye x.com