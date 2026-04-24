Oggi a Lucca si tiene la 18ª edizione di “Dalle Mura alle Colline Lucchesi”, un raduno organizzato dal Vespa Club locale. L’evento coinvolge appassionati di vespa che si riuniscono per un giro che parte dalle mura cittadine e si estende sulle colline circostanti. La manifestazione si svolge nel centro storico e nelle zone collinari della provincia, con partecipanti provenienti da diverse regioni.

1Oggi la città di Lucca ospita la 18ª edizione di “Dalle Mura alle Colline Lucchesi”, il tradizionale raduno organizzato dal Vespa Club locale. Un appuntamento atteso dagli appassionati delle due ruote d’epoca, che unisce passione motoristica, turismo e convivialità. La giornata prende il via alle 8 con l’apertura delle iscrizioni presso il suggestivo Giardino degli Osservanti, nel centro storico. La partenza del giro è prevista intorno alle 10, con un percorso che condurrà i partecipanti attraverso le colline lucchesi, fino a tappe panoramiche come Colle di Compito e il borgo di Ruota. Due le formule di partecipazione: una quota base da 15 euro, comprensiva di gadget, colazione e aperitivo, e una da 40 euro che include anche il pranzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con il Vespa Club dalle Mura urbane alle colline lucchesi

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