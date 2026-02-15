Bancarelle del mercato ritorna l' appuntamento della domenica con una novità
A Lido delle Nazioni, le bancarelle del mercato domenicale riaprono dopo mesi di stop, portando nuova vita alla zona. La ripresa, prevista per questa domenica, coinvolge decine di venditori che porteranno prodotti freschi e artigianali, attirando residenti e turisti. La piazza si anima di nuovo, con bancarelle colorate e clienti pronti a fare acquisti.
A Lido delle Nazioni è tutto ormai pronto per la ripartenza del mercato domenicale, interrotto per la pausa invernale. Si comincerà domenica 1 marzo e fino al 10 maggio l'orario sarà continuato, mattina e pomeriggio. Dal 17 maggio al 29 novembre, invece, l'orario sarà solo mattutino. Il mercato tornerà con disposizione su fila unica, ci saranno spazi più larghi e ampi per accogliere nel miglior modo possibile tutta la clientela di questo storico mercato della domenica. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Torre Annunziata, ritorna l’appuntamento con il Mercato della terra
Domenica 1 febbraio torna il Mercato della terra a Torre Annunziata.
C'è 'La domenica pontesana': le bancarelle del mercato cambiano la viabilità
La frazione di Pontelagoscuro a Ferrara si prepara di nuovo per ‘La domenica pontesana’.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il Gran Balon: torna a Febbraio lo storico mercato dell’antiquariato e del vintage di Torino; Carnival market a Palermo: mostra mercato e attività dedicate ai bambini in via Magliocco; Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Frosinone; Tre giorni di sapori tipici: a marzo torna a Cameri la Sagra di Primavera.
A grandissima richiesta ritorna in città lo spettacolo del mercato di qualità più famoso d’ItaliaL’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a FROSINONE domenica 15 febbraio Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese in ... ilmessaggero.it
Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: Spostiamo le bancarelle in centroIl confronto con l'amministrazione comunale sembra giunto a un punto di svolta: il prossimo 5 febbraio, a Palazzo di Città, si svolgerà un incontro fra le istituzioni locali e i rappresentanti degli a ... baritoday.it
Bancarelle del mercato, ritorna l'appuntamento della domenica con una novità x.com
Monterotondo scalo, il mercato del venerdì. #atavolaconsilvia #fblifestyle #mercato #mercatosettimanale #monterotondo #monterotondoscalo #monterotondoroma #bancarella #bancarelle #roma #formaggiartigianali facebook