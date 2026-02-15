Bancarelle del mercato ritorna l' appuntamento della domenica con una novità

A Lido delle Nazioni, le bancarelle del mercato domenicale riaprono dopo mesi di stop, portando nuova vita alla zona. La ripresa, prevista per questa domenica, coinvolge decine di venditori che porteranno prodotti freschi e artigianali, attirando residenti e turisti. La piazza si anima di nuovo, con bancarelle colorate e clienti pronti a fare acquisti.

A Lido delle Nazioni è tutto ormai pronto per la ripartenza del mercato domenicale, interrotto per la pausa invernale. Si comincerà domenica 1 marzo e fino al 10 maggio l'orario sarà continuato, mattina e pomeriggio. Dal 17 maggio al 29 novembre, invece, l'orario sarà solo mattutino. Il mercato tornerà con disposizione su fila unica, ci saranno spazi più larghi e ampi per accogliere nel miglior modo possibile tutta la clientela di questo storico mercato della domenica.

Domenica 1 febbraio torna il Mercato della terra a Torre Annunziata.

La frazione di Pontelagoscuro a Ferrara si prepara di nuovo per ‘La domenica pontesana’.

