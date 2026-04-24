La Vespa compie 80 anni il simbolo motociclistico dell' Italia

La Vespa festeggia 80 anni dalla registrazione del suo brevetto, avvenuta nell'aprile del 1946, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale. Questo modello è considerato uno dei simboli più riconoscibili dell'Italia e rappresenta un'icona nel settore delle motociclette. La sua nascita ha segnato un punto di svolta nel design e nella mobilità urbana del dopoguerra. Nel corso degli anni, la Vespa ha mantenuto un ruolo centrale nel panorama motociclistico nazionale e internazionale.

Se l'Italia avesse due ruote, sarebbe una Vespa! Compie 80 anni il simbolo motociclistico per eccellenza del Bel Paese: il brevetto della Vespa venne depositato nell'aprile del 1946, nell'immediato dopoguerra. Rappresentò un brivido improvviso di libertà e divenne il mezzo di trasporto preferito degli italiani. Un veicolo agile e pieno di stile, celebrato dalla potenza cinematografica della Hollywood sul Tevere con film come "Vacanze romane". Nei decenni hanno poi inforcato la Vespa star di tutti i tipi, accrescendone a dismisura il mito.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Vespa compie 80 anni, il simbolo motociclistico dell'Italia Vespa Primavera 80esimo - EICMA 2025 Italy Notizie correlate La Vespa compie 80 anni: vita da star di un simbolo del made in Italy che non invecchia maiNe ha fatta di strada la Vespa Piaggio, dal 1946 a oggi: 19 milioni gli esemplari venduti finora nel mondo, un “brand” che nel 2023 veniva valutato... La Vespa compie 80 anni: online il certificato di nascita di Corradino D’AscanioIn occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato rendono disponibile sul Portale Antenati l’atto di nascita... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vespa compie 80 anni, la storia dell’icona italiana firmata Piaggio; La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempo; La Vespa compie 80 anni: lo scooter Piaggio icona di stile e simbolo dell’Italia nel mondo; La Vespa compie 80 anni, gli Archivi di Stato pubblicano il certificato di nascita di Corradino D'Ascanio. La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempoIl 23 aprile 1946 nasceva un simbolo di libertà che ha segnato la storia d’Italia. Per celebrare l’80esimo compleanno, apriamo gli album dei ricordi: partecipa anche tu, mandaci il tuo scatto all’indi ... lanazione.it Vespa compie 80 anni, 10 modelli iconici che hanno fatto la storiaVero e proprio fenomeno di mobilità e culturale, la Vespa spegne 80 candeline dopo aver venduto quasi 20 milioni di esemplari in cinque continenti. Geniale invenzione tutta italiana, grazie al ... tg24.sky.it La Vespa compie 80 anni. Il 23 aprile 1946 veniva depositato il brevetto della due ruote che ha cambiato le abitudini degli italiani, diventando un simbolo del Made in Italy. Un’idea rivoluzionaria frutto del genio dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio - facebook.com facebook La mitica #Vespa compie 80 anni. E dietro a un simbolo globale del Made in Italy c’è anche un pezzo di Genova, grazie alla visione di Enrico Piaggio capace di trasformare una intuizione in leggenda. #madeinitaly x.com