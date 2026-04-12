Salute della donna | dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della Sofferenza

Dal 22 al 29 aprile, presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, sono in programma visite ed esami gratuiti dedicati alla salute delle donne. L'iniziativa si rivolge a tutte le donne interessate a controlli preventivi senza costi. La struttura ha annunciato che durante questa settimana saranno disponibili servizi medici senza prenotazione, promuovendo l’accesso alle cure e alla prevenzione.

Saranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegna dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network conta 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale. «L'(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere» – dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della Sofferenza Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la... Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in...