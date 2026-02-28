Istituita la Giornata nazionale dei Vigili del Fuoco | il 27 febbraio al Teatro Massimo Bellini si ricorda la nascita del Corpo

Il 27 febbraio si celebra ufficialmente la nascita del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione riconosciuta con un decreto firmato dal ministro dell’Interno. La data è stata scelta per ricordare l’evento avvenuto nel 1939. Al Teatro Massimo Bellini si terrà una cerimonia per ricordare questa ricorrenza. La celebrazione ufficiale è stata introdotta dopo 87 anni dalla nascita del Corpo.

Firmato il decreto: celebrazione ufficiale dopo 87 anni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che stabilisce il 27 febbraio come ricorrenza ufficiale dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta il 27 febbraio 1939. Dopo 87 anni, per la prima volta l'anniversario viene celebrato in forma solenne, con l'obiettivo di valorizzare una storia che affonda le proprie radici nel 1886 e di rinnovare la riconoscenza della Repubblica verso uomini e donne che ogni giorno operano per la tutela della vita, dei beni e della sicurezza collettiva. Nel corso della giornata è stato ribadito il ruolo centrale del Corpo, considerato tra le istituzioni più apprezzate dai cittadini e stimato anche a livello internazionale.

