Il 3 maggio è stato scelto come data per la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi per il loro lavoro, in seguito all’approvazione definitiva della legge da parte del Senato. La decisione arriva dopo il via libera della Camera dei deputati, avvenuto a luglio del 2025. Questa giornata intende ricordare coloro che hanno perso la vita nel corso della professione giornalistica.

Dopo il via libera della Camera dei deputati a luglio del 2025 è arrivato anche l’ok definitivo dell’aula del Senato alla legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. La ricorrenza verrà celebrata il 3 maggio, dunque già la prossima domenica. Negli ultimi 20 anni, in tutto il mondo, sono stati uccisi circa 1.500 giornalisti. Il 3 maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa. Per la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è stato scelto il 3 maggio perché in questa data viene già celebrata la Giornata mondiale della libertà di stampa. Paolo...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Istituita la Giornata in memoria giornalisti uccisi: perché è stato scelto il 3 maggio

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