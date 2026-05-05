588mila pacchetti di sigarette illegali Philip Morris e Marlboro scoperti a Guidonia Montecelio 6 arresti

A Guidonia Montecelio, le forze dell’ordine hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacco e scoperto 588mila pacchetti di sigarette di marche Philip Morris e Marlboro venduti illegalmente. Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione contro il traffico di prodotti di contrabbando. L’intervento ha portato al fermo di vari soggetti coinvolti nel commercio illecito di sigarette e al sequestro della merce.

È di sei arresti e 12 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). Un autoarticolato con targa straniera è stato fermato all’uscita di un capannone e, a seguito dei controlli, sono stati scoperti centinaia di migliaia di pacchetti di sigarette di contrabbando, oltre a macchinari e accessori destinati al confezionamento illecito. L’intervento, coordinato dalla Procura di Tivoli, ha portato all’arresto di due autisti e di quattro persone trovate all’interno del deposito, tutti accusati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 588mila pacchetti di sigarette illegali Philip Morris e Marlboro scoperti a Guidonia Montecelio, 6 arresti Notizie correlate Guidonia Montecelio. 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando stipate in un tir e un capannone in zona Setteville. La GdF li sequestra e arresta 6 personeCronache Cittadine GUIDONIA MONTECELIO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel quadro dell’azione di presidio permanente di controllo... Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris: il maxi sequestro in un capannone in provincia di RomaI movimenti sospetti di un autoarticolato con targa straniera hanno portato alla scoperta di un ingente deposito di tabacchi lavorati esteri nella... Aggiornamenti e dibattiti 588mila pacchetti di sigarette illegali Philip Morris e Marlboro scoperti a Guidonia Montecelio, 6 arrestiSei arresti e 12 tonnellate di tabacco sequestrate a Guidonia Montecelio: la Guardia di Finanza blocca un traffico di sigarette di contrabbando. virgilio.it Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris: il maxi sequestro in un capannone in provincia di RomaScoperta una centrale del contrabbando a Setteville: nel deposito anche macchinari per l'essiccazione e milioni di filtri. La merce avrebbe fruttato 2 milioni di euro ... romatoday.it