Durante una sera di quarantacinque anni fa, un giovane calciatore della squadra locale si trovava vicino a Gemona del Friuli quando una scossa di terremoto colpì la zona. La terra tremò con forza e causò il crollo di alcune strutture, tra cui una casa che si sgretolò. In un intervento di soccorso, furono recuperate una donna anziana rimasta intrappolata sotto le macerie, che fu portata in salvo.

Quel giovedì sera il giovane difensore dell’ Udinese aveva pensato di uscire per andare a bere qualcosa in un bar vicino a Gemona del Friuli. Giorgio Battoia, settore giovanile nella Juventus, giocava poco, perché con l’allenatore argentino Humberto Rosa non c’era mai stato feeling, quando invece l’anno prima era un titolare dei bianconeri in Serie C. Si trovava in compagnia di un amico e delle rispettive fidanzate. Erano all’interno del bar seduti a un tavolino al primo piano, quando poco prima delle 21 arrivò una prima rapidissima scossa, poi 20 secondi più calmi e quindi una catastrofe lunga un minuto. Il 6 maggio 1976 tremò tutto il Friuli, purtroppo fu soltanto la prima notte di paura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trovammo una vecchietta incastrata, l’abbiamo portata giù. La casa è franata”: l’Udinese e i 50 anni dal terremoto del Friuli

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