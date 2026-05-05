5 maggio 2000 muore Gino Bartali Leggenda oltre il ciclismo

Il 5 maggio 2000 si spense Gino Bartali, a 85 anni, lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport. La sua vita, lunga e ricca di successi, ha attraversato diversi decenni e ha fatto di lui un nome riconosciuto anche al di fuori delle competizioni ciclistiche. La sua figura è rimasta impressa nella memoria collettiva come quella di un atleta che ha scritto pagine importanti della storia sportiva italiana.

Firenze, 5 maggio 2026 – Il 5 maggio del 2000, a 85 anni, moriva Gino Bartali, un uomo che è stato e rimarrà per sempre una leggenda del ciclismo e non solo. Nacque a Ponte a Ema nel 1914. La sua famiglia non era ricca e Gino dovette lavorare fin da giovane. Da ragazzo lavora come apprendista meccanico nella bottega di un ciclista. Nel 1931fu proprio Oscar Casamonti, meccanico di biciclette dove Bartali lavorava come apprendista, a convincere suo padre che Gino aveva un talento incredibile con la bici. Fu così che iniziò un percorso straordinario fino a diventare il più grande ciclista italiano del tempo. Si mise in luce tra i dilettanti e, passato professionista, nel 1936, a 22 anni vinse con la Legnano il suo primo Giro d’Italia, che conquisterà anche l’anno successivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 maggio 2000, muore Gino Bartali. Leggenda oltre il ciclismo Notizie correlate Leggi anche: Ciclismo veronese in lutto: si è spento Giorgio Menini, grande amico di Gino Bartali La ‘Tirrenica’ sarà intitolata a Gino BartaliLa giunta comunale ha approvato all’unanimità l’intitolazione di un tratto del lungomare di Marina di Massa a Gino Bartali, figura simbolo dello... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 5 maggio 2000, muore Gino Bartali. Leggenda oltre il ciclismo; Omaggio a Gino Bartali; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 05/05(05.35) : IL GLADIATORE E IL CICLISTA, IL CINEMA INCONTRA LO SPORT (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Il ricordo di Bartali Apre le ’Emozioni in rosa’La memoria del grande ciclista ha aperto le manifestazioni che ci condurrannno alla tappa del Giro d’Italia il 19 maggio ... msn.com 1936 2026 90 anni dalla prima vittoria di Gino Bartali al Giro d’Italia 13–14 giugno 2026 Museo del Ciclismo Gino Bartali Due giorni di eventi, cultura e ciclismo storico. Il 1936 fu un anno fondamentale nella carriera di Gino Bartali, indiscusso e indiscuti - facebook.com facebook