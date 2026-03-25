La giunta comunale ha approvato all’unanimità l’intitolazione di un tratto del lungomare di Marina di Massa a Gino Bartali, noto come campione dello sport italiano e figura rappresentativa della solidarietà civile. La decisione riguarda un’area lungo la costa locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità. La scelta è stata condivisa dall’amministrazione senza opposizioni.

La giunta comunale ha approvato all’unanimità l’intitolazione di un tratto del lungomare di Marina di Massa a Gino Bartali, figura simbolo dello sport italiano e della solidarietà civile. La proposta, avanzata dai consiglieri comunali Giovanbattista Ronchieri, Alessia Casotti, Simone Ortori e Filippo Frugoli, riguarda il segmento della Ciclovia Tirrenica compreso tra il Fosso Poveromo e il confine con la località Cinquale. La Commissione Toponomastica aveva già espresso parere favorevole nella seduta dell’11 marzo, parere che la giunta ha integralmente recepito. Nel testo della deliberazione si sottolinea come Bartali, oltre a una carriera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ‘Tirrenica’ sarà intitolata a Gino Bartali

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