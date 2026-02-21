Ciclismo veronese in lutto | si è spento Giorgio Menini grande amico di Gino Bartali

Giorgio Menini, ex ciclista veronese, è morto per complicazioni legate a una lunga malattia. Nato a Minerbe nel 1937, Menini ha corso tra il 1958 e il 1962, ottenendo tre vittorie rilevanti. La sua passione per il ciclismo lo ha portato a competere in importanti gare nazionali, distinguendosi per determinazione e tenacia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli appassionati del pedale locale, che ricordano con affetto il suo spirito competitivo. La città piange la perdita di un suo figlio più amati.

Nato a Minerbe, aveva 89 anni. «Era una persona che si faceva ben volere e di una bontà estrema e mi dispiace tantissimo per la sua scomparsa», ha ricordato con commozione Renato Giusti, ex compagno di squadra Lutto nel mondo del ciclismo per la scomparsa dell'ex professionista veronese Giorgio Menini. Aveva 89 anni ed era nato il 9 gennaio del 1937 a Minerbe ed aveva pedalato nella massima categoria dal 1958 al 1962 conquistando tre importanti vittorie.A dare la notizia della scomparsa di Giorgio Menini, avvenuta nella mattinata di sabato 21 febbraio nella propria abitazione, sono stati l'ex compagno di squadra Renato Giusti ed il promotore del Prestigio d'Oro Alè, Agostino Contin, giunto alla 31a edizione.