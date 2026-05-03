LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Azzurri rimandati al ranking nella 4×100 maschile

Durante le competizioni di atletica dei World Relays 2026, Zaynab Dosso ha contribuito a qualificare l’Italia alla gara mista ai Mondiali. Nella 4×100 maschile, le squadre sono state aggiornate con le nazionali della seconda batteria, che includeva atleti provenienti da India, Stati Uniti e altre nazioni. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui risultati e sulle classifiche di ranking delle squadre italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: Queste le nazionali componenti della seconda batteria della 4×100 maschile: 2 India Harsh Santosh Raut, Animesh Kujur, Ragul Kumar, Gurindervir Singh 38.69 3 Poland Jakub Lempach, Mateusz Siuda, Patryk Krupa, Dominik Kope? 38.15 4 Jamaica Rohan Watson, Odaine Mcpherson, Adrian Kerr, Rasheed Foster 36.84 5 Nigeria Favour Oghene Tejiri Ashe, James Taiwo Emmanuel, Tejiri Godwin, Chidera Ezeakor 37.94 6 France Lenny Chanteur, Ylann Bizasene, Theo Schaub, Aymeric Priam 37.79 7 Japan Yuhi Mori, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu, Naoki Inoue 37.43 8 Belgium Robin Vanderbemden, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Kobe Vleminckx 38.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Azzurri rimandati al ranking nella 4×100 maschile Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di altri due pass per i Mondiali, Dosso nella mista! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in gara; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!; World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in gara. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 14.05 con la seconda e ultima giornata del Mondiale di ... oasport.it L’Italia cambia per inseguire i Mondiali: Dosso spostata, nuovo lancio per la 4×100 maschile. I quartetti alle World RelaysSeconda e ultima giornata di gare a Gaborone (Botswana), dove vanno in scena le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette. L'Italia ha raggiunto ... oasport.it L’Italia dell'Atletica si regala ancora un pass per i Mondiali di Pechino 2027. Alle World Relays di Gaborone, Botswana, la nostra staffetta mista 4x100 composta da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso con il tempo strepitoso di 40.6 - facebook.com facebook World Relays, i quartetti per il Day 2 in Botswana 4x100 MX - Tardioli, Valensin, Bernardi, Dosso 4x100 U - Longobardi, Randazzo, Desalu, Ali 4x400 MX - Benati, Polinari, Aceti, Coiro 4x100 D - Pagliarini, Hooper, Kaddari, Pavese 4x400 D - Borga, Troiani, x.com