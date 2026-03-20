Al via le Fiere di Mezzaquaresima Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame

Sono iniziate le Fiere di Mezzaquaresima, con un afflusso di visitatori che si sono ritrovati tra stand e mostra del bestiame. La prima giornata si è svolta sotto il sole, attirando molte persone, mentre mercoledì si è temuto il maltempo e il freddo. La manifestazione prosegue con esposizioni e attività all’aperto, coinvolgendo cittadini e operatori del settore.

Soltanto la paura della pioggia e del freddo nella giornata di mercoledì. Sembrava il solito presagio della tradizione che incombe sulla prima giornata delle Fiere di Mezzaquaresima e invece la situazione di ieri mattina era diversa: sole, bel tempo e clima un tantino frizzante nelle prime ore per poi diventare sempre più gradevole, seppure con qualche folata di vento che spirava di tanto in tanto. Alle 11, inaugurazione della kermesse all’arco di Porta Fiorentina – dove si trova l’aiola con la scritta Sansepolcro – alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, dell’assessore Francesca Mercati e dei rappresentanti di tutte le categorie economiche coinvolte, anche se il baricentro del prologo delle Fiere è da sempre spostato al centro servizi del Foro Boario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via le Fiere di Mezzaquaresima. Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame Articoli correlati Leggi anche: Sansepolcro, ultimi preparativi per le Fiere di Mezzaquaresima Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026Arezzo, 12 marzo 2026 – Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026. Altri aggiornamenti su Al via le Fiere di Mezzaquaresima... Temi più discussi: Al via le Fiere di Mezzaquaresima. Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame; Taglio del nastro per le Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro; Fiere di Mezzaquaresima: l'edizione 2026; Taglio del nastro per le tradizionali Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro. Sansepolcro, inaugurate le fiere di MezzaquaresimaSansepolcro ha ufficialmente dato il via alle Fiere di Mezzaquaresima 2025, atteso appuntamento che animerà la città dal 3 al 6 aprile. Con il consueto entusiasmo, questa storica manifestazione ha ... lanazione.it Fiere di Mezzaquaresima più grandi e diffuseSANSEPOLCROUna piazza del gusto che sarà più grande. Sansepolcro si prepara ad accogliere una nuova edizione delle Fiere di Mezzaquaresima, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo (fra un ... lanazione.it Sono state inaugurate questa mattina a Sansepolcro le Fiere di Mezzaquaresima, uno degli appuntamenti più radicati nella tradizione cittadina. Il taglio del nastro, avvenuto nei pressi di Porta Fiorentina, ha dato ufficialmente il via ai quattro giorni di manifestaz - facebook.com facebook Gli incontri del Cai, mostre e le Fiere di mezzaquaresima: gli eventi di oggi x.com