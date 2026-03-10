Tributo a Fabrizio De Andrè con i Sidun al teatro comunale di Orsogna

Sabato 28 marzo al teatro comunale di Orsogna si terrà un concerto dedicato a Fabrizio De André, con la partecipazione dei Sidun, tribute band nata nel 2006 a Potenza. La formazione comprende musicisti che reinterpretano le canzoni del cantautore italiano, famoso per le sue melodie e i testi poetici. L’evento è un tributo alla musica e all’arte di De André.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Concerto dedicato a Fabrizio De Andrè, sabato 28 marzo, al teatro comunale di Orsogna. Protagonisti saranno i Sidun, tribute band ispirata a Faber, nata nel 2006 a Potenza per omaggiare l’arte e la poesia di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, ma coinvolge musicisti provenienti da tutta la Lucania, capace di raccontare con delicatezza e profondità storie di emarginati, amori e libertà. Il nome della band richiama uno dei brani più intensi di De André, "Sidún", dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone, un simbolo del suo impegno civile e poetico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André» al TendaArezzo, 17 dicembre 2025 – Ad Arezzo arriva «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André». «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André»Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stasera arriva ad Arezzo «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André». Approfondimenti e contenuti su Tributo a Fabrizio De Andrè con i Sidun... Temi più discussi: Tributo a De Andrè per sostenere le missioni di chirurgia pediatrica nei paesi sottosviluppati; Sabato 7 marzo a Mandello concerto tributo ai Pooh con i Goodbye; Solidarietà in scena a Pescara, il tributo a De André sostiene le missioni chirurgiche della Fondazione Ada Manes; I giganti della musica rivivono al De André. Omaggio a Fabrizio De André all’Auditorium San Giovanni Bosco di VareseA guidare il pubblico in questo viaggio sarà la band Figli di un Temporale, formazione tributo che si pone l'obiettivo di mantenere viva la voce e il messaggio umano di Faber ... varesenews.it Tributo a De André. D’Agnello ritrova De LucaGrande attesa per l’appuntamento di giovedì 19 luglio del Festival Note all’Infinito, alle ore 21, a ingresso libero, al Parco Fluviale. Il Tributo a Fabrizio De Andrè - ALAP (Associazione Lucchese ... lanazione.it Auguri a tutte le donne Fabrizio De Andrè Le passanti Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di liberta. A quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da imma - facebook.com facebook "Hai ascoltato anche molto Fabrizio De André" "Si molto, da quando son piccolo cosi!" Sayf a #CTCF x.com