Anime salve | Fiorella Mannoia canta De André e Fossati a Jesolo

A Jesolo, Fiorella Mannoia si esibisce interpretando brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati nel suo nuovo tour, intitolato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. La cantante offre una serata dedicata ai pezzi più rappresentativi dei due artisti, valorizzando le loro canzoni più note e il loro stile unico. La performance si svolge in un’atmosfera intima e coinvolgente, attirando il pubblico presente.

Fiorella Mannoia celebra i grandi cantautori genovesi con il tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996, “Anime Salve”. «Il concerto di Fiorella Mannoia rappresenta per Jesolo un evento di grande prestigio e valore culturale - ha commentato Alberto Maschio, assessore al turismo del Comune di Jesolo -. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Fiorella Mannoia in concerto all'Arena del Mare con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”Il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia parte da Genova: sarà proprio la Superba, città simbolo del cantautorato italiano e terra...

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo progetto live di Fiorella MannoiaROMA – Parte con un doppio appuntamento a Genova “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto di Fiorella...

Fiorella Mannoia celebra De André e Fossati “Anime Salve” diventa un tour evento

Temi più discussi: Il monologo di Alice De Andrè a Le Iene: Prima di tutto sono Alice; Comunicazione Italiana; Estate a tutto volume: i Bluvertigo sbarcano ad AstiMusica; Gli Oblivion e Galileo star di TikTok.

Anime Salve, Fiorella Mannoia canta Fabrizio De André e Ivano FossatiCon Fossati Fiorella Mannoia ha avuto un lungo sodalizio artistico, interpretando tante canzoni del cantautore genovese. Fabrizio De André la folgorò bambina, ascoltandone i brani. Storia di una ... rainews.it

«Anime Salve», Fiorella Mannoia arriva a Barletta con un tour che celebra De André e FossatiFiorella Mannoia torna a incantare il pubblico italiano con un progetto speciale, carico di significato e profondamente legato alla storia della nostra musica. Si intitola Fiorella canta Fabrizio e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Michelle Bravi e il motivo per cui ha scelto Fiorella Mannoia per la serata delle cover #RealTimeASanremo con #RadioItalia alle 14:00 su #RealTime #Canale31 - facebook.com facebook