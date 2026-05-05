21 arresti a palermo il caso delle auto di lusso noleggiate e rivendute con maxi profitti

A Palermo sono stati effettuati 21 arresti legati a un'indagine su auto di lusso noleggiate e successivamente rivendute con profitti ingenti. Le persone coinvolte sono state rinviate a giudizio con accuse di falso, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una società di autonoleggio. L'indagine ha portato alla luce un presunto sistema di frode e gestione illecita di veicoli di alta gamma.

È di 21 persone rinviate a giudizio e oltre 1.473.000 euro il valore dei beni sequestrati il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo contro un articolato sistema di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di società di autonoleggio e ignari automobilisti. Le accuse sono state formalizzate con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che fissa l’udienza preliminare, come emerge dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Le indagini e la struttura criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è partita dalla Compagnia di Bagheria e ha portato alla luce una struttura imprenditoriale che avrebbe agito secondo uno schema ben collaudato.🔗 Leggi su Virgilio.it

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