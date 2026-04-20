A Palermo, durante un'operazione condotta da carabinieri e polizia di Stato, sono stati eseguiti 32 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nella periferia del capoluogo siciliano, in particolare nel mandamento di Brancaccio. L'intervento, iniziato nella mattinata, ha coinvolto diverse forze dell'ordine e si inserisce in un'azione volta a contrastare attività legate alla criminalità organizzata. La operazione si inserisce in un quadro di più ampie attività di contrasto alla mafia nella regione.

Vasta operazione antimafia a Palermo. Squadre di carabinieri e polizia di Stato in azione nella periferia del capoluogo siciliano, nel mandamento di Brancaccio hanno eseguito dalla mattinata 32 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre a ulteriori delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa. L’attività investigativa, condotta dal 2023 al 2026, ha delineato la struttura e gli assetti del mandamento mafioso di Brancaccio e ha riguardato le famiglie mafiose di Brancaccio, Roccella, Corso dei Mille delineando i nuovi assetti organizzativi e gerarchici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi blitz antimafia a Palermo: 32 arresti, la “metamorfosi strategica” di Cosa Nostra

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