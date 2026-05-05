Dopo un pareggio senza reti, il risultato lascia aperta la possibilità di un governo formato da più forze politiche, qualora nessuna delle parti ottenga una maggioranza chiara nei sondaggi. La partita si gioca quindi sul fronte dei numeri, con i numeri che determinano le future alleanze e composizioni istituzionali. Mentre le urne si avvicinano, il rischio di un esecutivo multicolore si fa sempre più concreto, lasciando le coalizioni in attesa di sviluppi.

Per Gianni Brera, uno dei pochi intellettuali prestati al calcio, il pareggio a reti inviolate era la partita perfetta. Probabilmente, se le cose continuano cosi, se Vannacci cresce, ma ruba a Salvini e Meloni; se il PD, indipendentemente da cosa dice e chi lo guida, cresce di uno 0,1 a settimana, come se avesse il lievito della non responsabilità di governo; se l’ambizione di Conte riesce a far tenere i 5stelle, che tra un po’ non si chiameranno forse più cosi; se Renzi e Calenda si faranno il meno male possibile, le prossime elezioni finiranno in pareggio. Un risultato che ci precipiterà, come nei film di Ritorno al Futuro, negli anni ’80, quelli di Wild Boys per alcuni, di Maledetta primavera per altri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 0-0 palla al centro: se nessuno vince nei sondaggi, rischiamo un governo multicolore

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