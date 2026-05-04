Ztl in via Atenea ecco gli orari fino a fine giugno | come regolarsi su traffico e accessi

La Giunta comunale di Agrigento ha deciso di prorogare fino al 30 giugno le attuali fasce orarie della Ztl in via Atenea. La regolamentazione rimarrà quindi invariata, mantenendo le restrizioni di accesso secondo gli orari già in vigore. Questa misura riguarda sia il traffico che gli accessi alla zona centrale della città, senza modifiche rispetto alle disposizioni precedenti.

La Giunta comunale di Agrigento ha approvato la proroga della regolamentazione della Ztl di via Atenea confermando le attuali fasce orarie fino al 30 giugno. La decisione è contenuta nella delibera che estende quindi il sistema già in vigore senza modifiche sostanziali. La misura riguarda sia i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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