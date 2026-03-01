Da domani nuove tariffe Ora la sosta costa di più | Valuteremo l’impatto Ztl? Troppi gli accessi

Da domani entreranno in vigore nuove tariffe per la sosta, che comportano un aumento dei costi. Attualmente, il costo della sosta è più alto e si attende di valutare l’impatto di questa misura. Per quanto riguarda la Ztl, si registra un numero elevato di accessi, motivo per cui si sta considerando una revisione. Il sindaco ha dichiarato che l’adesione al piano sarà valutata soltanto una volta avviato.

Sindaco, da domani si parte. È soddisfatto del piano che entra in vigore? "Soddisfatto lo vediamo dopo l’entrata in vigore. Penso che siano chiari gli obiettivi e le ragioni. Sia l’ accessibilità che la sosta sono abitudini: gli effetti li terremo monitorati. Sono contento e soddisfatto, invece, del percorso di assemblee che abbiamo messo in campo: sono state sei, oltre agli incontri con associazioni di categoria e legate alla disabilità". Quali osservazioni le sono state fatte più spesso? "C’è chi ha fatto presente la necessità di trovare parcheggi che oggi non si trovano, chi ha espresso preoccupazione perché i figli o i nipoti frequentano scuole dentro la ztl, e noi manterremo la possibilità per ogni bambino di segnalare due targhe per entrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

