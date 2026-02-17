Guirassy in Serie A | operazione da 40-50 milioni di euro

Serhou Yadaly Guirassy si trasferisce in Serie A con un investimento che si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. La trattativa si è conclusa rapidamente, portando il francese naturalizzato guineano a cambiare maglia e a disputare il suo prossimo campionato in Italia. Il club italiano ha deciso di puntare forte su di lui, puntando sulle sue capacità offensive e sull’esperienza maturata in altre leghe europee.

Il futuro di Serhou Yadaly Guirassy potrebbe essere targato Italia: le ultime sul 29enne francese naturalizzato guineano. Altri due gol messi a segno contro il Mainz nell’ultimo turno di Bundesliga e 11 reti totali in campionato da inizio anno. Serhou Guirassy sta dimostrando di essere letale sotto porta e, grazie ai suoi numeri, sta letteralmente trascinando il Borussia Dortmund in questa prima metà di stagione. Guirassy – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il futuro del centravanti francese naturalizzato guineano classe ’96, però, potrebbe essere lontano dalla Germania. A gennaio diversi club ci hanno provato, ma il Borussia è stato chiaro: il calciatore parte solo per i 70 milioni di euro della clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

