Stadio Flaminio Lazio è il giorno X | maxi-operazione da 480 milioni di euro e capienza fino a 50.570 spettatori! Nuova era che comincia oggi tutti i dettagli

Oggi al Stadio Flaminio di Lazio si svolge un grande evento: è stato annunciato un investimento da 480 milioni di euro per rinnovare la struttura e aumentare la capienza fino a 50.570 posti. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e pianificazioni, e coinvolge importanti aziende di costruzione che lavoreranno alla riqualificazione dell’area. La nuova versione dello stadio prevede anche spazi commerciali e aree verdi, pronti a trasformare il quartiere.

Stadio Lazio: progetto per recupero Flaminio da 480 milioni La Lazio ha presentato un piano da 480 milioni di euro per rinnovare lo stadio Flaminio. Stadio Flaminio Lazio: costi, tempi di lavoro, capienza. Dentro al progetto dell'impianto e i prossimi passi da osservare Il progetto per il restauro dello Stadio Flaminio a Roma è in fase avanzata. Flaminio, oggi è il giorno: sarà svelato dalla Lazio il progetto di riqualificazioneOperazione da quasi 500 milioni impianto da oltre 50mila posti Non solo stadio: un hub moderno con parcheggi e piste ciclabili Lazio, presentazione nuovo stadio Flaminio: orario, dove vederla in tv e streamingDopo la presentazione al Comune di Roma del progetto legato al nuovo stadio Flaminio, la Lazio si appresta a svelare tutti i dettagli in conferenza stampa. Il club biancoceleste ha annunciato la A Formello la presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio La Lazio all'Olimpico contro L'Atalanta I biancocelesti alla ricerca di punti importanti per l'accesso in Europa. Martedì a Formello verrà presentato il progetto per lo Stadio Flaminio opo il successo in Coppa Italia contro il Bologna, la Lazio riceve all'Olimpico l'At