Nella quarta puntata di Zelig On, diversi comici italiani sono saliti sul palco per esibirsi davanti al pubblico. Tra i partecipanti, Max Angioni ha ricevuto un voto di 8 per la sua performance, mentre Lodovica Comello ha ottenuto un 7, ritenuta inarrivabile. La puntata ha mostrato ancora una volta la varietà di talenti presenti nel cast, mantenendo vivo il format di intrattenimento che caratterizza la trasmissione.

La quarta puntata di Zelig On porta sul palco comici da tutta Italia. Il grande laboratorio creativo continua a regalare risate e anche in questo nuovo appuntamento svela la sua forza, anche grazie ad un cast ben congegnato. Lodovica Comello e Paolo Ruffini hanno ormai trovato un’intesa impareggiabile che si percepisce sul palco e arriva al pubblico, rendendo il programma riuscitissimo. La scommessa riuscita di Zelig On. Voto: 7 e mezzo. Zelig è uno fra i programmi più longevi della tv e con il format di Zelig On ha dimostrato la sua capacità di rinnovarsi e di regalare nuova linfa vitale al format. Queste nuove puntate della trasmissione hanno segnato una svolta, rendendo nuovamente Zelig un laboratorio creativo in cui scoprire i talenti della comicità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zelig On, le pagelle della quarta puntata: Max Angioni perfetto (8), Lodovica Comello inarrivabile (7)

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Max Angioni il 28 luglio 2026 @ Parma – Parco Ducale - facebook.com facebook