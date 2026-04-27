Zelig On le pagelle della terza puntata | Lodovica Comello stella dello show 8 torna Max Angioni 7

La terza puntata di Zelig On è andata in onda il 26 aprile, portando sul palco nuovi sketch e performance di diversi comici. Tra i protagonisti, Lodovica Comello ha ricevuto un voto di 8, mentre Max Angioni è tornato con un punteggio di 7. La trasmissione, che mira a rinnovare il format tradizionale, continua a coinvolgere il pubblico con le sue esibizioni.

Zelig On torna in onda il 26 aprile con una nuova puntata, la terza di un ciclo fortunatissimo che punta a rinnovare lo storico format. Una sorta di spin-off, condotto magistralmente da Lodovica Comello e Paolo Ruffini, che unisce passato e futuro, alla ricerca delle tendenze della comicità, senza dimenticare la tradizione. Il cast della trasmissione, non a caso, è caratterizzato da tantissime tipologie di comicità, con stili e linguaggi differenti. Comici affermati e debuttanti calcano il palco, cogliendo al massimo lo spirito di Zelig, nato come laboratorio e punto di riferimento per far emergere il talento. Le prime due puntate sono state particolarmente apprezzate dal pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello stella dello show (8), torna Max Angioni (7) Notizie correlate Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On torna su Italia 1 con una nuova edizione condotta sempre dalla coppia formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7)Zelig On torna su Italia 1 con la seconda puntata e conferma tutto quello che di buono aveva già svelato durante il suo esordio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello stella dello show (8), torna Max Angioni (7); Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7); Zelig On le pagelle della seconda puntata | Comello inarrivabile 8 Cevoli aggiunge pepe 7; Ritorna Zelig On | Ruffini e un cast stellare per 5 serate di risate. Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7)Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Lodovica Comello è inarrivabile, Cevoli aggiunge pepe alla trasmissione ... dilei.it Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On, le pagelle della prima puntata: la coppia Comello-Ruffini è vincente, Max Angioni fa ridere, ma anche riflettere ... dilei.it Lodovica Comello insieme a Laura Esquivel e Brenda Asnicar all'anteprima de Il diavolo veste Prada 2 Non sto piangendo, mi è solo entrato tutto Disney Channel nell'occhio - facebook.com facebook ROCKIN’1000, la più grande rock band del mondo, annuncia Lodovica Comello alla conduzione del concerto di sabato 30 maggio x.com