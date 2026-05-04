Zelensky annuncia un cessate il fuoco dalla mezzanotte tra il 5 e 6 maggio

Il presidente ucraino ha comunicato su X che entrerà in vigore un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. La decisione riguarda tutte le forze coinvolte e durerà senza interruzioni fino a nuovo avviso. La notizia è stata diffusa attraverso il suo account ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini o le condizioni dell’accordo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su X «un regime di cessate il fuoco a partire dalle 00:00 della notte tra il 5 e il 6 maggio ». «A oggi non c’è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all’Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità, di cui si parla nei social media russi», ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione del Giorno della Vittoria, l’8 e 9 maggio. «Riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della ‘celebrazione’ di qualsiasi anniversario. Nel tempo rimanente fino a quel momento, è realistico garantire che una tregua entri in vigore. Agiremo in modo reciproco a partire da quel momento», ha dichiarato.🔗 Leggi su Open.online

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