Zapata a Superga legge i nomi del Grande Torino e si emoziona

Ogni anno, il luogo della tragedia si anima con la commemorazione dei giocatori del Grande Torino, scomparsi nel 1949 in un incidente aereo durante il ritorno da una partita in Portogallo. Tra i partecipanti, c’è stato anche un testimone che ha letto i nomi dei membri della squadra, suscitando emozioni tra i presenti. La cerimonia ha richiamato una folla di appassionati e familiari, tutti riuniti per ricordare quei campioni.