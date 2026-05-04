Zapata a Superga legge i nomi del Grande Torino e si emoziona
Ogni anno, il luogo della tragedia si anima con la commemorazione dei giocatori del Grande Torino, scomparsi nel 1949 in un incidente aereo durante il ritorno da una partita in Portogallo. Tra i partecipanti, c’è stato anche un testimone che ha letto i nomi dei membri della squadra, suscitando emozioni tra i presenti. La cerimonia ha richiamato una folla di appassionati e familiari, tutti riuniti per ricordare quei campioni.
Come ogni anno si è svolta a Superga la commemorazione dei campioni del Grande Torino, scomparsi il 4 maggio 1949 in un incidente aereo al ritorno da un’amichevole in Portogallo. Al capitano granata Duvan Zapata è stato affidato il compito di leggere i nomi delle vittime incisi sulla lapide della Basilica. Un momento carico di emozione condiviso da tutti i presenti, a partire dall’attaccante colombiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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