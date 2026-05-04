Zanoni è settimo assoluto a Levico

Durante la Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, Alessandro Zanoni si è piazzato settimo assoluto in classifica generale. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, e il pilota ha mostrato una buona performance salendo nelle posizioni più alte. La squadra Omega ha commentato positivamente la prestazione, sottolineando il progresso rispetto alle prove precedenti. La competizione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e regolamenti vigenti.

La strada imboccata è indubbiamente quella giusta ed in casa Omega si può guardare al domani con rinnovato ottimismo, grazie ad un Alessandro Zanoni che alla Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta è tornato a viaggiare nei quartieri nobili. Il pilota di Sant'Ambrogio di Valpolicella ritrovava.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner Rally, Degasperi a Levico in doppia vesteLa Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, Trofeo Francesco Pera, ha sempre un sapore particolare per Diego Degasperi che sarà chiamato a...