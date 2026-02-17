LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner

La Germania ha conquistato il primo posto nel bob a due ai Giochi di Milano Cortina, un risultato che deriva dalla costanza e dalla velocità delle sue coppie. Durante la gara, i piloti tedeschi hanno mantenuto un ritmo elevato, lasciando gli avversari indietro fin dalle prime run. Baumgartner, invece, ha chiuso al settimo posto, non riuscendo a ripetere le prestazioni delle passate edizioni. La gara si è svolta lungo le piste di Cortina, dove le condizioni della neve hanno complicato le discese più di una volta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Finisce qui una bellissima gara, con il podio forse scontato fin dalla prima batteria: per la seconda olimpiade di fila, la Germania fa bottino pieno nel bob a 2, con quella delle slitte che è una disciplina in cui stanno davvero dominando qui a Milano Cortina. 21.48 MAMMA MIA LOCHNER! Il tedesco ha chiude con un vantaggio di 1.34 secondi su Friedrich con la Germani che vince oro, argento e bronzo nel bob a 2. Grande soddisfazione per tutto il popolo tedesco! 21.47 ARGENTO MINIMO PER FRIEDRICH! Il tedesco consegna il bronzo ad Ammour, con Lochner che adesso andrà a prendersi l’oro visto il dominio dimostrato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Naeslund! Settimo posto per una buona Galli, Duplessis vince al maschileSegui la diretta di Skicross a Veysonnaz 2026, con aggiornamenti in tempo reale. LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si miglioraKim ha conquistato il primo posto nella gara di bob maschile alle Olimpiadi 2026, sorprendendo tutti con un punteggio che ha superato di misura quello dei rivali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra Baumgartner; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner vede la Top5! Lochner resiste al primo postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 La seconda manche inizierà alle 21.05, con la cronaca testuale che riprenderà alle 20.55. A dopo! 19.58 Il ... oasport.it LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon ... oasport.it Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook #olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com