Zannini il Riesame conferma il divieto | Familiarità corruttiva spregiudicata

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di mantenere il divieto di dimora in Campania e nelle aree vicine per il consigliere regionale di Mondragone, appartenente a Forza Italia. La decisione si basa sull’esistenza di seri indizi e sulla possibilità che possano verificarsi nuovi reati. La misura riguarda Giovanni Zannini, che non potrà entrare nelle regioni interessate fino a ulteriori istruzioni.

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe per Giovanni Zannini, consigliere regionale di Mondragone di Forza Italia, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi sia il rischio concreto di reiterazione dei reati.Nelle motivazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it

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