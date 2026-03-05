Il consigliere regionale di Forza Italia si trova a Castel di Sangro in attesa della decisione del Riesame. È stato destinatario di un divieto di dimora in Campania e nelle regioni vicine, emesso dal giudice nell'ambito di un'inchiesta riguardante presunte irregolarità sul permesso di costruire di un caseificio. La vicenda coinvolge anche altri aspetti legali legati all'indagine.

I suoi legali stanno predisponendo la memoria difensiva per contestare tutte le accuse e parallelamente la Procura sta valutando se presentare ricorso contro la decisione del gip Non si sa se Zannini alloggerà in una struttura alberghiera o in un’abitazione privata. L’area, tuttavia, è frequentata da numerosi cittadini della provincia di Caserta e in particolare da residenti di Mondragone che possiedono case nella località montana. Da Castel di Sangro il consigliere regionale attenderà la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, al quale nei prossimi giorni presenterà ricorso il suo legale, l’avvocato Angelo Raucci, contro la misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Voto di scambio, indagati sindaci di Castel Volturno e San Cipriano e il consigliere regionale Zannini

Corruzione, domani l’interrogatorio del consigliere regionale campano ZanniniSarà ascoltato dal gip domani Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania coinvolto in ben tre inchieste della Procura di...

Contenuti utili per approfondire Il consigliere regionale Zannini a....

Temi più discussi: Il consigliere regionale Zannini a Castel di Sangro in attesa del Riesame; Aspetta il giudizio del 'riesame' a Castel di Sangro il consigliere regionale campano Giovanni Zannini; Giovanni Zannini, il consigliere regionale colpito dal divieto di dimora si trasferisce in Abruzzo; Divieto di dimora in Campania, il consigliere Zannini si trasferisce a Castel di Sangro.

Zannini va a Castel di Sangro dopo divieto di dimora in CampaniaCaserta – Giovanni Zannini, potente consigliere regionale di Mondragone e volto noto della politica casertana, ha lasciato la Campania per trasferirsi a ... cronachedellacampania.it

Il consigliere regionale Zannini a Castel di Sangro in attesa del RiesameI suoi legali stanno predisponendo la memoria difensiva per contestare tutte le accuse e parallelamente la Procura sta valutando se presentare ricorso contro la decisione del gip ... casertanews.it

CASTEL DI SANGRO. Ha preso il via il restyling del Teatro 'Tosti' finanziato con 312mila euro Guarda il servizio #casteldisangro - facebook.com facebook