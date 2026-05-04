Zanetti scrive all’Inter e ai tifosi dopo lo Scudetto | Vincere è sempre difficile e noi l’abbiamo fatto superando degli ostacoli dentro e fuori dal campo Ancora una volta più forti di tutto e tutti

Dopo la conquista del 21esimo scudetto, il vicepresidente dell’Inter ha scritto ai tifosi e alla squadra per esprimere la sua soddisfazione. Ha sottolineato come vincere in campionato richieda impegno e abbia comportato il superamento di ostacoli sia dentro che fuori dal campo. La vittoria è stata commentata come un risultato raggiunto grazie alla forza collettiva della squadra e dei supporter, con una celebrazione condivisa tra tutti i membri della società nerazzurra.

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