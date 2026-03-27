Dopo la partita, il centrocampista della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta davanti ai tifosi, definendola positiva. Ha aggiunto che il peso rimane e che c’è ancora una partita da giocare. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni della Rai, sottolineando l’importanza di prepararsi per la finale.

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© Calcionews24.com - Locatelli sicuro: «Il peso non ce lo siamo tolto, abbiamo ancora una partita. Positivo vincere oggi davanti ai nostri tifosi»

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