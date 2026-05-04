Nel settembre del 2001, durante una gara sul circuito di Lausitzring, un incidente ha causato gravi ferite a un pilota. Da quel momento, l’uomo ha vissuto con le conseguenze di quell’incidente, diventando simbolo di resilienza. La sua vicenda ha attirato l’attenzione di molti, suscitando emozioni profonde e portando alla luce le sfide di chi si trova a combattere per la vita.

Molti ricordano il botto del Lausitzring del settembre 2001, quello che ha relegato Alessandro Zanardi alla sedia a rotelle. Ma il primo grave incidente risale ad almeno otto anni prima. Durante la prima sessione di prove per il Gran Premio del Belgio del 1993, Zanardi sbatte contro il guardrail con la sua Lotus all’uscita di una delle curve più difficili: il Raidillon, il sali e scendi più insidioso di tutto il motorsport. Lo schianto è terribile, i soccorritori sono costretti a immobilizzarlo per evitare altri traumi. Zanardi però se l’è cavata, anzi ne è uscito addirittura letteralmente più alto: il trauma ha causato un innalzamento di tre centimetri della sua colonna vertebrale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Zanardi, la scomparsa di un uomo aggrappato alla vita

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