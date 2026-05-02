L'Inail ha annunciato il decesso di Alex Zanardi, sottolineando il suo ruolo come uomo e atleta di grande rilievo. L'istituto ha espresso dolore e partecipazione per la perdita, ricordando Zanardi non solo come un simbolo nel campo della riabilitazione, ma anche come una figura che ha rappresentato valori umani profondi. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "L'Inail esprime profondo dolore e sincera partecipazione per la scomparsa di Alex Zanardi, uomo e atleta straordinario, che ha rappresentato per il nostro Istituto molto più di una storia di assistenza, umanità e riabilitazione. Il legame tra Alex Zanardi e il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio affonda le proprie radici nel tempo ed è nato dal percorso di riabilitazione successivo al grave incidente del 2001 in Germania e dalla realizzazione delle protesi presso il Centro pprotesico. Da quel momento, nel corso degli anni, si è progressivamente trasformato in una collaborazione autentica e strutturata, costruita su fiducia reciproca, stima professionale e profonda umanità, capace di andare oltre il rapporto tradizionale tra assistito e struttura sanitaria".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zanardi, Inail: "Profondo dolore per sua scomparsa, uomo e atleta straordinario"

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