Alex Zanardi è deceduto all’età di quasi sessant’anni, come comunicato dalla famiglia. La sua vicenda, nota per le numerose sfide superate, ha coinvolto anche momenti critici legati a incidenti gravi. Oltre alla carriera sportiva, Zanardi è stato riconosciuto come figura che ha affrontato e vinto battaglie personali, diventando simbolo di resilienza. La sua morte mette fine a una vita caratterizzata da molteplici esperienze e sfide superate.

Alex Zanardi è morto. Non aveva ancora compiuto sessant’anni. L’ha comunicato la famiglia. Zanardi è stato molto più che un pilota. È stato un riferimento, un esempio pressoché unico di abnegazione e di voglia di vivere. Ha sempre reagito con determinazione alle tante e profonde avversità della vita. La prima delle quali avvenne nel 2001 in Germania: uno schianto a trecento chilometri orari che gli portò via le gambe. Uno scontro terrificante, immagini cruente. Alex non si arrese. Si sottopose a quindici operazioni e tornò con le sue gambe al titanio. Zanardi era una leggenda negli Stati Uniti. Aveva già gareggiato in Formula Uno ed era una leggenda negli Stati Uniti dove era uno dei protagonisti della IndyCar.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zanardi l’uomo che aveva sconfitto più volte la morte con la forza della vita

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