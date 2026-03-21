Sushi chiuso | 5.000 euro di multa e 100 mq di abuso edilizio

Durante un intervento della polizia locale di Nerviano-Pogliano, un ristorante di sushi è stato chiuso e multato con una sanzione di 5.000 euro. L’attività aveva occupato 100 metri quadrati senza autorizzazioni edilizie, configurando un abuso edilizio. L’operazione ha portato alla chiusura immediata dell’esercizio commerciale e all’applicazione della multa prevista dalla normativa vigente.

Un blitz della polizia locale del comando unico di Nerviano-Pogliano ha portato alla chiusura immediata e all’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro nei confronti di un ristorante specializzato in sushi situato sulla strada del Sempione. L’ispezione, effettuata mercoledì 18 marzo, ha coinvolto i ghisa insieme al personale dell’Agenzia per la tutela della salute (Ats) e ai tecnici comunali, rivelando gravi carenze igieniche e irregolarità edilizie che hanno costretto l’interruzione dell’attività. Oltre alle sanzioni amministrative, è stata avviata una segnalazione formale all’Ispettorato del lavoro dopo aver scoperto che due dei 14 dipendenti operavano senza contratto regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sushi chiuso: 5.000 euro di multa e 100 mq di abuso edilizio Articoli correlati Abusivismo edilizio: scoperto manufatto di 100 mq, denuncia e sequestroTempo di lettura: < 1 minutoI militari del Nucleo Carabinieri Forestale, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, nell’ambito di mirati... Latina: minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euroUn minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del...