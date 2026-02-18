Buon compleanno Ricky Gianco Roberto Baggio Yoko Ono…

Oggi, il 18 febbraio, molte persone festeggiano il loro compleanno, tra cui Ricky Gianco e Roberto Baggio. Gianco, cantante e chitarrista, compie gli anni nello stesso giorno di Baggio, ex calciatore famoso per aver segnato il rigore decisivo nella finale mondiale del 1994. La giornata include anche personalità come Yoko Ono, musicista e artista, che ha influenzato molte generazioni con le sue sperimentazioni sonore. Tra gli altri festeggianti ci sono ex atleti, politici e imprenditori italiani, ciascuno con una carriera che ha lasciato il segno nel suo campo.

Buon compleanno Roberto Baggio, Enrico Preziosi, Cesare Corda, Yoko Ono, Aldo Ceccato, Antonio Marzano, Francesco Bellavista Caltagirone, Ricky Gianco, Vittorio Voglino, Stefano Zecchi, Lamberto Sposini, Maurizio Romani, John Travolta, Eleonora Brigliadori, Marcello de Angelis, Greta Scacchi, Laura Cannavò, Lara Comi, Roberta Vinci. Oggi 18 febbraio compiono gli anni: Cesare Corda, giornalista, politico; Tullio Grimaldi, magistrato, politico; Yoko Ono, cantautrice, musicista; Aldo Ceccato, direttore d'orchestra; Gianfranco Paolucci, schermidore; Antonio Marzano, economista, politico; Gino Stacchini, ex calciatore Juventus, allenatore; Francesco Bellavista Caltagirone, imprenditore; Ricky Gianco, cantante, compositore, chitarrista; Giovanni Console, ex calciatore Modena, Mantova.