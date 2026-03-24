Valentine Fest 2026 al cenacolo San Marco la consegna del Premio San Valentino

Mercoledì 25 marzo alle 17 si svolgerà al cenacolo San Marco di Terni la cerimonia di consegna del Premio San Valentino 2026, parte della quinta edizione del Valentine Fest. Durante l’evento saranno annunciati i vincitori della manifestazione, che comprende un calendario di eventi dedicati a arte, musica, teatro e incontri. La giornata prevede anche diverse sorprese per i partecipanti.

Mercoledì 25 marzo l’appuntamento clou della quinta edizione della rassegna di eventi organizzata dall’Istess e interamente dedicata al patrono di Terni Un pomeriggio di arte, musica, teatro, incontri e sorprese. È in programma per mercoledì 25 marzo alle 17 al cenacolo San Marco di Terni la proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio San Valentino 2026, appuntamento clou della quinta edizione del Valentine Fest, rassegna di eventi organizzata dall’Istess e interamente dedicata al patrono di Terni e degli innamorati di tutto il mondo. Nel corso della cerimonia, verrà reso omaggio a due degli artisti esposti e recentemente scomparsi: Enrico Valentini, storico fotoreporter di Terni, e Amedeo Cavani, la cui fotografia della statua collocata sulla facciata della basilica è una delle opere aggiunte quest’anno alla mostra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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PREMIO SAN VALENTINO 2026 - VALENTINE FEST 2026

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