FC 26 Nuova Evoluzione | Brunch di compleanno Birthday Brunch

Il FC 26 Nuova Evoluzione viene presentato come un upgrade per gli attaccanti del Tour Mondiale, con particolare attenzione alla capacità di finalizzare sotto porta e alla rapidità. Questa evoluzione mira a migliorare le caratteristiche dei giocatori più offensivi, rendendoli più efficaci in fase di conclusione e più esplosivi nelle azioni offensive. La novità viene introdotta attraverso un evento chiamato Brunch di compleanno, o Birthday Brunch.

Questa Evoluzione è un vero e proprio regalo per gli attaccanti del Tour Mondiale. Il focus è sulla letalità sotto porta e sulla velocità, trasformando punte d’argento un po’ grezze in finalizzatori clinici ed esplosivi. Attenzione: questa sfida è disponibile solo tramite Web App o Companion App. Dettagli e Costi. Costo: Gratuita. Scadenza: 17 giorni.. Canale: Solo tramite Web App o Companion App.. Ripetibile: Sì, 2 volte.. Requisiti di Selezione. OVR max: 87.. Posizione: ATT (ST).. Stili di gioco max: 10 (Base), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. Un upgrade che trasforma completamente la fase offensiva del giocatore: Generale: Rarità EVO FUT Birthday, OVR +5 (Max 88). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Da questa sera è disponibile una nuova evoluzione per portieri valutazione massima 88! Scorri per vedere le varie opzioni! Il costo della evo è di 17.000 crediti o 170 FC points! Abbiamo preparato alcune possibili alternative da piazzare nel vostro team! Chi s facebook