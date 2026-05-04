Yamaha R7 2026 | nuova elettronica e precisione da vera sportiva

La Yamaha R7 del 2026 si presenta con un aggiornamento elettronico che include un nuovo acceleratore digitale, influenzando direttamente la coppia del motore CP2. La motocicletta integra alcune delle funzioni avanzate già presenti sulla Yamaha R1, migliorando la precisione e la risposta. Questi cambiamenti puntano a rendere la R7 più competitiva nel segmento delle sportive di media cilindrata. La casa giapponese ha quindi puntato su tecnologie più raffinate per ottimizzare le prestazioni.

? Cosa scoprirai Come influisce il nuovo acceleratore elettronico sulla coppia del motore CP2?. Quali funzioni avanzate della R1 sono state integrate sulla nuova R7?. Perché il nuovo setup ciclistico elimina la sensazione di "giocattolo"?. Cosa spingerà i concorrenti a rivedere i prezzi delle sportive leggere?.? In Breve Nuovo sistema Ycc-t con motore Cp2 da 689 cc e 70 Cv.. Cerchi SpinForged leggeri e sella riposizionata a 830 mm da terra.. Livrea Anniversary White ispirata agli anni '90 con sovrapprezzo di 300 euro.. Prezzo base fissato a 10.499 euro per competere nel segmento Sportbike.. Il nuovo pacchetto tecnologico della Yamaha R7 2026 ridefinisce i parametri delle sportive entry-level durante le sessioni sul Circuito do Sol in Portogallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Yamaha R7 2026: è davvero migliorata

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